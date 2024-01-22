Детали рассказал Мартин Гаррис – посол Великобритании. Он подчеркнул, что дроны будет производить ВПК сразу двух стран.

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Это преимущество Украины сейчас – очень большой опыт использования дронов. Поэтому есть большой интерес и со стороны Великобритании, и со стороны других стран – как мы можем сотрудничать с вами в производстве дронов – и здесь, в Украине, и в наших странах,

– подчеркнул Гаррис.

Посол пока не объяснил, о каком количестве дронов говорится. Сейчас процесс производства только стартует. Кроме того, следует учитывать, что есть разные классы дронов. В то же время Гаррис уже заявил: по его мнению, это будет один из самых перспективных элементов сотрудничества Украины и Великобритании в сфере ВПК.

Украина и Великобритания подписали историческое соглашение

К слову, раньше Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о безопасности. Это произошло во время визита в Киев Риши Сунака. Он подчеркнул, что именно этот документ формализует все договоренности безопасности, которые есть между двумя странами. Кроме того, соглашение гарантирует долгосрочную поддержку.