Деталі розповів Мартін Гарріс – посол Великої Британії. Він наголосив, що дрони виготовлятиме ВПК відразу двох країн.

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Це перевага України зараз – дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн – як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів – і тут, в Україні, і у наших країнах,

– наголосив Гарріс.

Посол наразі не пояснив, про яку кількість дронів мовиться. Наразі процес виробництва лише стартує. Окрім того, варто зважати, що є різні класи дронів. Водночас Гарріс вже заявив: на його думку, це буде один із найперспективніших елементів співпраці України та Великої Британії у царині ВПК.

Україна та Велика Британія підписали історичну угоду

До слова, раніше Україна та Велика Британія підписали історичну угоду про безпеку. Це сталося під час візиту до Києва Ріші Сунака. Він наголосив, що саме цей документ формалізує усі безпекові домовленості, які є між двома країнами. Окрім того, угода гарантує саме довгострокову підтримку.