Зброю Лондон випробував на полігоні на Гебридських островах, що в Шотландії. Відповідну інформацію повідомили 19 січня 2024 року. До речі, глава МЗС Великої Британії провів паралелі між Путіним і Гітлером та закликав не умиротворяти російського диктатора, а протистояти злу.

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Що відомо про нові випробування зброї Великої Британії

Лазерна зброя DragonFire використовує британську технологію, щоб мати можливість доставляти потужний лазер на великі відстані.

Зброя дуже точна – вона еквівалентна попаданню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані кілометра. Дальність зброї засекретили, проте вказали, що вона є зброєю прямої видимості, що здатна вражати будь-яку видиму ціль.

Лазерна енергетична зброя може вражати цілі зі швидкістю світла та використовувати інтенсивний промінь світла, щоб прорізати ціль, що призводить до пошкодження конструкції або більш вражаючих результатів,

– заявили в Міноборони Великої Британії.

Яка ціна нової зброї

Міноборони Великої Британії заявило, що зброя DragonFire в десятки разів дешевша, ніж високоточні боєприпаси. Адже постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години.

Вартість експлуатації лазера не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл (476 гривень),

– заявили у міністерстві.

Там також додали, що зброя має потенціал бути довгостроковою недорогою альтернативою для завдань, що зараз виконують ракети.

Коротко про програму DragonFire