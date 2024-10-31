Он будет касаться, в частности, вопросов безопасности и вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также "Достаточно холодное отношение": Фицо встретился со Шмыгалем после заявления против вступления Украины в НАТО

Украина просит Венгрию не блокировать вступление в НАТО

Особое внимание на встрече обратили на гарантии безопасности для Украины со стороны союзников, интеграции в ЕС и НАТО, а также диалога венгерской общины Закарпатья с Венгрией.

"Сегодня готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там есть много вещей для того, чтобы убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, будущего и прошлого. Чтобы не поднимался вопрос меньшинств. Точнее, вопрос может подниматься, но чтобы он быстро решался, чтобы не возникало вопросов между нашими государствами. Мы очень положительно на это смотрим", – сообщил Владимир Зеленский.

Также он добавил, что наименьшее, что Киев просит у Будапешта, – не блокировать приглашение Украины в НАТО.

То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать,

– уточнил Зеленский.

Также на встрече президент Украины поблагодарил общины Закарпатья за поддержку армии и релокованого бизнеса.

"Во время войны надо работать, поддерживая обороноспособность не только нашего государства, но и граждан Украины", – сказал Зеленский.