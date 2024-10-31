Він буде стосуватися, зокрема, безпекових питань і вступу України в НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з покликанням на Володимира Зеленського.

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Україна просить Угорщину не блокувати вступ в НАТО

Окрему увагу на зустрічі звернули на гарантії безпеки для України з боку союзників, інтеграції до ЄС та НАТО, а також діалогу угорської громади Закарпаття з Угорщиною.

"Сьогодні готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там є багато речей для того, щоб прибрати непорозуміння або відповісти на виклики сучасності, майбутнього і минулого. Щоб не підіймалося питання меншин. Точніше, питання може підійматися, але щоб воно швидко розв'язувалося, щоб не виникало питань між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимося", – повідомив Володимир Зеленський.

Також він додав, що найменше, що Київ просить в Будапешта, – не блокувати запрошення України в НАТО.

Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати,

– уточнив Зеленський.

Також на зустрічі президент України подякував громадам Закарпаття за підтримку армії та релокованого бізнесу.

"Під час війни треба працювати, підтримуючи обороноздатність не тільки нашої держави, а й громадян України", – сказав Зеленський.