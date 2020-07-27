Россия делает все, чтобы ее не признавали стороной конфликта на Донбассе. В Кремле не хотят брать ответственность за свои действия на Донбассе. Поэтому Украина должна требовать у западных партнеров возвращения России в СЦКК.

Такое мнение на своей фейсбук-странице высказал журналист, представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Заявление Россия не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, – Кремль

Никто и не думал, что это перемирие будет действительно окончательным и всеобъемлющим. Но чтобы так скоро... Думаю, его судьбу решило предложение нашего президента подписать его на уровне глав "нормандской четверки". Россия сделает все, чтобы не брать на себя ответственность за войну на Донбассе,

– подчеркнул он.

Впрочем, по мнению Гармаша, теперь у Украины есть полное и понятное западным партнерам право, требовать возвращения представителей России в СЦКК.

"Поскольку та сторона, которой Путин так упорно пытается придать субъектность, не способна нести ответственность за свои слова и действия, то кто-то же должен отвечать за них. Наверное, тот, кто им платит", – добавил журналист.