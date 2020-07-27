Росія робить все, щоб її не визнавали стороною конфлікту на Донбасі. У Кремлі не хочуть брати відповідальність за свої дії на Донбасі. Тому Україна повинна вимагати у західних партнерів повернення Росії у СЦКК.

Таку думку на своїй фейсбук-сторінці висловив журналіст, представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

Заява Росія не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, – Кремль

Ніхто і не думав, що це перемир'я буде дійсно остаточним і всеосяжним. Але щоб так скоро... Думаю, його долю вирішив пропозиція нашого президента підписати його на рівні глав "нормандської четвірки". Росія зробить все, щоб не брати на себе відповідальність за війну на Донбасі,

– наголосив він.

Втім, на думку Гармаша, тепер в України є повне та зрозуміле західним партнерам право, вимагати повернення представників Росії в СЦКК.

"Оскільки та сторона, якій Путін так завзято намагається надати суб'єктність, не здатна нести відповідальність за свої слова і дії, то хтось же повинен відповідати за них. Напевно, той, хто їм платить", – додав журналіст.