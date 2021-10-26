Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что если Россия прекратит поставлять голубое топливо на украинскую территорию, то окончательно разрушит свои позиции.

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Кремль может разрушить остатки своей репутации, – Кулеба

На случай, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, мы имеем ряд асимметричных ответных шагов,

– заверил Кулеба.

Ранее Владимир Путин неоднократно отмечал, что "Газпрому" не выгодно поставлять газ через территорию Украины. Глава государства-агрессора убеждает, что альтернативные пути намного дешевле.

Путин неоднократно критиковал украинскую ГТС

Особенно цинично выглядит высказывание Путина о том, что украинская ГТС в таком состоянии, что "может лопнуть". В украинском Минэнерго поспешили возразить и отметили, что слова российского президента – не что иное, как манипуляция.

Проблемы с поставками российского газа уже возникли у Молдовы

Отметим, что ранее проблемы с получением российского газа возникли у Молдовы. Кишинев и Москва не смогли договориться об условиях продления контракта, поэтому Молдова впервые за годы своей независимости не приобрела голубое топливо у России.

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Теперь газ будет поступать в Молдову из Польши через Украину. Правительство провело тендер с участием 7 международных компаний. Среди них победу одержала польская PGNiG.

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. На случай, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации, как поставщика энергоносителей в Европу, мы имеем ряд асимметричных ответных шагов.