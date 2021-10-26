Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, якщо Росія припинить постачати блакитне паливо на українську територію, то остаточно зруйнує свої позиції.

До теми Як Росія спровокувала енергетичну кризу в Європі

Кремль може зруйнувати залишки своєї репутації, – Кулеба

На випадок, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, ми маємо низку асиметричних кроків у відповідь,

– запевнив Кулеба.

Раніше Володимир Путін неодноразово зазначав, що "Газпрому" не вигідно постачати газ через територію України. Глава держави-агресорки переконує, що альтернативні шляхи набагато дешевші.

Путін неодноразово критикував українську ГТС

Особливо цинічно виглядає висловлювання Путіна про те, що українська ГТС у такому стані, що "може луснути". В українському Міненерго поспішили заперечити і наголосили, що слова російського президента – не що інше, як маніпуляція.

Проблеми з поставками російського газу вже виникли у Молдови

Зазначимо, що раніше проблеми з отриманням російського газу виникли у Молдови. Кишинів та Москва не змогли домовитись про умови продовження контракту, отож Молдова вперше за роки своєї незалежності не придбала блакитне паливо у Росії.

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Тепер газ надходитиме у Молдову з Польщі через Україну. Уряд провів тендер за участю 7 міжнародних компаній. Серед них перемогу здобула польська PGNiG.

Текст публікації Дмитра Кулеби:

Росія поки не перекривала постачання газу в Україну. На випадок, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, ми маємо низку асиметричних кроків у відповідь.