Украина имеет уникальный шанс стать криптовалютным центром Восточной Европы,— CEO биржи WhiteBIТ

Принятие Закона "О виртуальных активах" фактически легализует в нашей стране криптовалюту, создает прозрачные правила игры на отечественном крипторынке, открывает новые возможности как для криптобирж, так и для пользователей и государства.

Этот закон способствует превращению Украины в будущем в "криптовалютный центр Восточной Европы", ведь наше государство становится удобной юрисдикцией для инвесторов, считает Владимир Носов, CEO криптовалютной биржи WhiteBIT. Об этом он рассказал в своей колонке УНИАН. По его мнению, сегодня Украина имеет колоссальную возможность оказаться в ситуации win-win, поскольку нормирование рынка криптовалют и возможности сотрудничества между государством и крипторынком открывают огромный потенциал для всех.

Принятие Закона "О виртуальных активах" предоставляет криптоактивам статус объектов гражданских прав, то есть они становятся легальной собственностью. Это значит, что держатели валюты будут защищены юридически. Теперь никто не может распоряжаться криптовалютой без свободного волеизъявления владельца. Кроме того, закон предусматривает и технические средства защиты криптособственности. К примеру, будет введена обязательная двухэтапная проверка подлинности во время проведения операций. Это серьезная заявка на успех в гонке за звание "криптовалютного центра Восточной Европы". Украина становится удобной юрисдикцией для инвесторов,

— убежден Владимир Носов.

CEO криптовалютной биржи WhiteBIT уверен — легализация криптовалютного рынка Украины будет способствовать наполнению государственного бюджета. Украинцы ежедневно продают или покупают криптовалюты на 4,2 миллиарда гривен. При налоговой ставке, например, в 1% — это около 40 миллионов гривен ежедневно полученных налогов, которые можно потратить на повышение боеспособности нашей армии, увеличение пенсий или улучшение качества медицины. Эти деньги находятся в "серой зоне", но принятый закон призван это изменить.



Более того, по словам Владимира Носова, увеличатся и доходы собственников криптовалюты. Сейчас при выводе криптовалюты на банковскую карту нужно уплатить 19,5% налогов (налог на прибыль физических лиц и военный сбор). После принятия закона и внесения необходимых изменений в Налоговый кодекс эта сумма составит всего 5%. Причем налог будет уплачиваться не со всей суммы, а с дохода, полученного владельцем криптовалюты.

Государство получит дополнительные налоги, криптобиржи — доверие и новых клиентов, а обычные украинцы — 100%-ный легальный доход, удобный и, главное, защищенный доступ к крипторынку. Выигрывает каждый гражданин,

— объясняет Владимир Носов.

Также, по его мнению, сегодня есть потенциал для использования на рынке криптовалют отечественных достижений цифровой трансформации. В частности, Владимир Носов убежден, что такой уже привычный, удобный и комфортный для всех украинцев государственный сервис Дія мог бы быть использован для доступа к криптобиржам и криптовалютам.

"Использование государственного приложения Дія уже обыденность. Следующая задача, которую мы с командой ставим, — сделать криптовалюту такой же привычной и понятной, как Дія. И почему бы это не сделать с помощью приложения, к которому уже все привыкли? Зарегистрироваться на криптобирже или рассчитаться криптовалютой с помощью Дії — наша ближайшая цель", — резюмирует CEO криптовалютной биржи WhiteBIT.