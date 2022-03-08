Больше всего газа импортируют из Венгрии. Об этом рассказал директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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Ежедневно из Европы импортируют 9 миллионов кубометров газа

Макогон отметил, что с начала 2022 года в Украину импортировали около 500 миллионов кубометров газа.

В настоящее время ежедневно импортируется почти 9 миллионов кубометров газа,
– добавил чиновник.

Голубое топливо импортируют из следующих стран:

  • Венгрия – 49%;
  • Словакия – 29%;
  • Польша – 22%.

Макогон напомнил, что за последние полгода Оператор ГТС Украины почти вдвое увеличил объем гарантированных мощностей в Украину – с 27 миллионов кубометров до почти 54 миллионов кубометров. Работа над усилением энергетической безопасности нашей страны продолжается.

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