Найбільше газу імпортують з Угорщини. Про це розповів директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.
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Щоденно з Європи імпортують 9 мільйонів кубометрів газу
Макогон зазначив, що з початку 2022 року в Україну імпортували майже 500 мільйонів кубометрів газу.
Наразі щоденно імпортується майже 9 мільйонів кубометрів газу,
– додав посадовець.
Блакитне паливо імпортують з наступних країн:
- Угорщина – 49%;
- Словаччина – 29%;
- Польща – 22%.
Макогон нагадав, що за останні пів року Оператор ГТС України майже вдвічі збільшив обсяг гарантованих потужностей до України – 27 мільйонів кубометрів до майже 54 мільйонів кубометрів. Робота над посиленням енергетичної безпеки нашої країни триває.
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