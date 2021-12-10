Украина инициирует экстрадицию Бражникова, которого подозревают в пытках в "Изоляции"

Подозреваемый в пытках украинских солдат в донецкой пыточной "Изоляция" Евгений Бражников в конце ноября уехал во Францию. В Офисе генпрокурора заявили о намерении инициировать его розыск и экстрадицию.

Вопрос о розыске Евгения Бражникова будет рассмотрен на ближайшем заседании суда. Об этом заявил начальник департамента военных преступлений Офиса генпрокурора Юрий Рудь.

Что было раньше Подозреваемый в пытках в Изоляции Бражников выехал из Украины

Бражников не избежит ответственности

Юрий Рудь заявил, что Бражников не уйдет от ответственности. Этому даже не поможет его пребывание за границей.

То, что он находится за границей, не позволит ему избежать ответственности и того наказания, которое определит суд,

– заявил Рудь.

Представитель Офиса генпрокурора убежден, что Украине удастся вернуть Бражникова из Франции.

Что известно о Евгении Бражникове

Евгений Бражников во время войны на Донбассе попал в плен к боевикам. Возвратиться на украинскую территорию он смог только после обмена пленными в декабре 2019 года.

Однако по возвращении выяснили, что в плену Бражников сотрудничал с боевиками и пытал украинцев в пыточной "Изоляция". Поэтому ему сообщили о подозрении.

На последнем судебном заседании Бражникова не было. Его адвокат сообщил о том, что подозреваемый уехал во Францию.

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