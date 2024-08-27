Такое мнение 24 Канала высказал военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, отметив, что Украина нуждается в ракетах различного типа и дальности. Таким образом украинские военные смогут качественно выполнять боевые задачи.

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Испытания украинской баллистической ракеты

По словам военного эксперта, Украина в течение своей независимости создавала оперативно-тактический ракетный комплекс, похожий на российский "Искандер", с различными результатами. Однако выйти к боевому экземпляру долгое время не удавалось, особенно, когда от начала полномасштабного вторжения Россия наносит удары по любым возможным производственным возможностям, а тем более готовым комплексам.

Это сенсация. Во многих закрытых комьюнити были сомнения, что Украина сможет создать баллистическую ракету,

– подчеркнул Самусь.

Военный эксперт отметил, что для Украины важно иметь большое количество ракетных комплексов хорошего качества. Речь идет о крылатых ракетах с разной дальностью, от 300 до 2500 километров, баллистические ракеты, которых врагу будет трудно сбивать из-за их скорости. Кроме этого, нашей стране нужно большое количество дронов.

Чем больше у нас будет различных характеристик ударных возможностей, тем лучше для выполнения наших задач,

– отметил Самусь.