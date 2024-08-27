Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь, зауваживши, що Україна потребує ракет різного типу та дальності. У такий спосіб українські військові зможуть якісно виконувати бойові завдання.

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Випробування української балістичної ракети

За словами військового експерта, Україна протягом своєї незалежності створювала оперативно-тактичний ракетний комплекс, схожий на російський "Іскандер", з різними результатами. Однак вийти до бойового екземпляра довгий час не вдавалось, особливо, коли від початку повномасштабного вторгнення Росія завдає ударів по будь-яких можливих виробничих можливостях, а тим більше готових комплексах.

Це сенсація. В багатьох закритих ком'юніті були сумніви, що Україна зможе створити балістичну ракету,

– підкреслив Самусь.

Військовий експерт зауважив, що для України важливо мати велику кількість ракетних комплексів хорошої якості. Мовиться про крилаті ракети з різною дальністю, від 300 до 2500 кілометрів, балістичні ракети, яких ворогу буде важко збивати через їхню швидкість. Крім цього, нашій країні потрібна велика кількість дронів.

Чим більше в нас буде різних характеристик ударних можливостей, тим краще для виконання наших завдань,

– зазначив Самусь.