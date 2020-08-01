Украина изменила правила въезда для иностранцев и украинцев, которые возвращаются из-за границы
Правила въезда для иностранцев и украинцев, которые возвращаются домой из-за границы, изменили с 1 августа. Туристам из стран "зеленой" зоны нужен только полис медицинского страхования. Те, кто путешествует из стран "красной" зоны, должны иметь медстрахование и или пойти на самоизоляцию, или сдать ПЦР-тест.
В Украине изменили правила въезда в страну, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет 24 канал.
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С 1 августа изменяются правила пересечения границы для иностранцев и украинцев, которые возвращаются из-за границы,
– отметил Ляшко.
Каковы новые правила
- люди, которые приезжают из страны "зеленой" зоны, должны иметь только полис медицинского страхования, самоизоляция и тесты не нужны;
- путешественники из стран "красной" зоны должны иметь полис медицинского страхования, а также должны или пойти на 14 дней на изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами "свежего" тестирования.
Напомним, в Украине также изменили критерии, по которым определяют, к какой из зон принадлежит страна.
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Как происходит разделение стран на зоны
- Ранее правительство установило за основу показатель в 55 активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения. Если в стране превышение этого уровня, она попадает в "красную" зону.
- Последнее обновление перечня стран "красной" и "зеленой" зон состоялось 27 июля.
- Согласно данным Минздрава, в Украине фиксируется 66,7 активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Поэтому Украина попадает в "красную" зону.
- Перечень со странами будет обновляться один раз в неделю.