Минздрав раз в неделю будет обновлять перечень стран, входящих в "зеленую" и "красную" зону. Глава Минздрава Максим Степанов призвал украинцев перед планированием путешествия в другие страны, учитывать эту информацию.

В то же время украинский Минздрав изменит алгоритм измерения показателей активных случаев. Об этом Степанов сказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Глава Минздрава пояснил, что Украина будет измерять количество активных больных в других странах так, как это делает ЕС.

Будет два показателя, при превышении которых будет отнесена страна к "красной" или "зеленой" зоне. Это показатель, если прирост больных за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины, а второй показатель, если процент в другой стране за последние 14 дней в сравнении с прошлыми 14 днями будет больше чем 30%,

– пояснил Степанов.

Он добавил, что перечень стран с определением, к какой зоне они относятся по показателям заболеваемости COVID-19, будет обновляться один раз в неделю.

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