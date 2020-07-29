МОЗ раз на тиждень оновлюватиме перелік країн, що входять до "зеленої" та "червоної" зони. Очільник МОЗ Максим Степанов закликав українців перед плануванням подорожі до інших країн, враховувати цю інформацію.

Водночас українське МОЗ змінить алгоритм вимірювання показників активних випадків. Про це Степанов сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Очільник МОЗ пояснив, що Україна вимірюватиме кількість активних хворих в інших країнах так, як це робить ЄС.

Буде два показники, при перевищенні яких буде відповідно віднесена країна до "червоної" або "зеленої" зони. Це показник, якщо приріст хворих за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України, а другий показник, якщо відсоток в іншій країні за останні 14 днів у порівнянні з минулими 14 днями буде більше ніж 30%,

– пояснив Степанов.

Він додав, що перелік країн з визначенням, до якої зони вони відносяться по показниках захворюваності на COVID-19, буде оновлюватися один раз на тиждень.

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