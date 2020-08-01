Україна змінила правила в'їзду для іноземців та українців, які повертаються з-за кордону
Правила в'їзду для іноземців та українців, які повертаються додому з-за кордону, змінили з 1 серпня. Туристам з країн "зеленої" зони потрібен тільки лише поліс медичного страхування. Ті, хто подорожує з країн "червоної" зони, повинні мати медстрахування та або піти на самоізоляцію, або здати ПЛР-тест.
В Україні змінили правила в'їзду у країну, повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише 24 канал.
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З 1 серпня змінюються правила перетину кордону для іноземців та українців, які повертаються з-за кордону,
– зазначив Ляшко.
Якими є нові правила
- люди, які приїздять із країни "зеленої" зони, повинні мати лише поліс медичного страхування, самоізоляція та тести не потрібні;
- мандрівники з країн "червоної" зони зобов’язані мати поліс медичного страхування, а також мають або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами "свіжого" тестування.
Нагадаємо, в Україні також змінили критерії, за якими визначають, до якої із зон належать країна.
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Як відбувається поділ країн на зони
- Раніше уряд встановив за основу показник в 55 активних хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення. Якщо у країні перевищення цього рівня, вона потрапляє у "червону" зону.
- Останнє оновлення переліку країн "червоної" та "зеленої" зон відбулося 27 липня.
- Згідно з даними МОЗ, в Україні фіксується 66,7 активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення. Тому Україна потрапляє до "червоної" зони.
- Перелік з країнами оновлюватиметься один раз на тиждень.