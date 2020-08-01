Правила в'їзду для іноземців та українців, які повертаються додому з-за кордону, змінили з 1 серпня. Туристам з країн "зеленої" зони потрібен тільки лише поліс медичного страхування. Ті, хто подорожує з країн "червоної" зони, повинні мати медстрахування та або піти на самоізоляцію, або здати ПЛР-тест.

В Україні змінили правила в'їзду у країну, повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише 24 канал. Читайте також Як Україна змінюватиме перелік країн "зеленої" та "червоної" зони: пояснення МОЗ З 1 серпня змінюються правила перетину кордону для іноземців та українців, які повертаються з-за кордону,

– зазначив Ляшко. Якими є нові правила люди, які приїздять із країни "зеленої" зони , повинні мати лише поліс медичного страхування, самоізоляція та тести не потрібні;

, повинні мати лише поліс медичного страхування, самоізоляція та тести не потрібні; мандрівники з країн "червоної" зони зобов’язані мати поліс медичного страхування, а також мають або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами "свіжого" тестування. Нагадаємо, в Україні також змінили критерії, за якими визначають, до якої із зон належать країна. Радимо ознайомитися Куди можуть полетіти українці у відпустку: список країн Як відбувається поділ країн на зони Раніше уряд встановив за основу показник в 55 активних хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення. Якщо у країні перевищення цього рівня, вона потрапляє у "червону" зону.

населення. Якщо у країні перевищення цього рівня, вона потрапляє у "червону" зону. Останнє оновлення переліку країн "червоної" та "зеленої" зон відбулося 27 липня.

Згідно з даними МОЗ, в Україні фіксується 66,7 активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення. Тому Україна потрапляє до "червоної" зони.

Перелік з країнами оновлюватиметься один раз на тиждень.