Украина изменяет правила вывоза молочных продуктов за границу: являются ли новые условия целесообразными

С 1 августа Минагрополитики вводит в Украине новые временные правила пересечения границы скоропортящимися продуктами и продуктами со специальными условиями хранения. В список таких внесли молоко сроком хранения до 15 суток.

Об этом сообщил глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский. Он подчеркнул, что такое решение не аргументировано. Рассказываем почему.

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Что изменится с 1 августа

Как рассказывает Чагаровский, согласно обновленным правилам, каждое третье авто в очереди на пересечение границы на экспорт должно везти скоропортящиеся продукты или продукты со специальными условиями хранения. В перечень скоропортящихся Минагрополитики отнесло только молоко сроком хранения до 15 суток.

В список продуктов со спецусловиями хранения попали:

сыры,

масло,

молочные пасты.

Сметана, йогурты, ряженки и другие продукты без льготного режима пересечения границы, уточняют в СМПУ. Это не удовлетворяет экспортеров молочной продукции.

На мой взгляд – это волевое, а не аргументированное решение. Оно призвано снять волну негатива со стороны производителей, а не расширить возможности экспорта,

– комментирует Вадим Чагаровский.

По его мнению, вряд ли устроит такое решение и производителей молока.

Целесообразно ли вообще вносить молоко в перечень скоропортящихся продуктов, если у него срок хранения 9 суток, а в ближайшую к нам Молдову, где нет таких очередей на границе, попадает на 3 – 4-й день, когда срок хранения уже критический? Ведь, зная требования торговых сетей – товар на полке должен иметь запас хранения не менее 75% от срока реализации, – у меня большое сомнение в молоке,

– говорит председатель СМПУ.

Впрочем, Чагаровский считает, что по временным правилам нужно согласиться и посмотреть на эффект, поскольку они будут действовать до конца года. Отсутствие каких-либо правил пересечения границы такими продуктами провоцирует очереди с производителей и риски срыва контрактов.

С 2024 года должны заработать новые правила пересечения границы для скоропортящихся продуктов, которые ожидаемо разработают Минагрополитики и Мининфраструктуры. Эти правила должны соответствовать сделке о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов, к которой Украина присоединилась еще в 2007 году.