Два висновки

Добре, оскільки ймовірність масштабної воєнної операції з боку РФ поки йтимуть переговори все ж таки менша. Ситуативно, але менша.

До теми Москва побудувала собі Путінстан

Погано, оскільки загроза спроб дестабілізації зсередини значно більше.

Це дуже пасувало б Кремлю: чим більше бардаку в нас, тим кращі карти Путіна на переговорах, тим краще казати європейцям, що тільки Росія здатна навести лад.

За зразком Казахстану: за допомогою ОДКБ. Або навіть Росія запропонує спільну місію з Євросоюзом. Навіть такого цинізму не виключаю.

Символи війни

Наш головний виклик на цей рік: всередині, а не ззовні.

В Москві добре пам'ятають, що 100 років від заснування СРСР настає саме 30 грудня цього, 2022 року. В нас це більшість вже забула, а от в Росії це символ.

Путін не просто так говорить про розпад СРСР як найбільшу катастрофу 20 століття. Після пропозицій щодо "нової Ялти" – розподілу сфер впливу буде спроба цю "помилку" виправити.

Україна є єдиним справжнім викликом і перепоною для Кремля.

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Лише слова

Коли Радослав Сікорський каже, що Росії слід дати "по яйцях", то це красиво, але ЄС це зараз не зробить.

Тут справа за нами і, може, ще за США. Ну, й тих європейців, що розуміють – дати Кремлю палець – завтра відкусить голову.

Наразі момент істини, хто з нами на рівні заяв та декларацій, а хто "як мушкетери" – один за всіх та всі за одного.

Чим завершилася зустріч Росія – НАТО – дивіться відео