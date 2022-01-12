Между двумя этими событиями есть не просто связь – они фактически являются двумя сторонами одного процесса – потугами Путина восстановить СССР. А поскольку СССР умер окончательно и восстановлению явно не подлежит, Путин пытается собрать какое-то чучело из подручного материала, задрапировать его и выставить на всеобщее обозрение – вот вам ОДКБ – бойтесь, это и есть СССР-2.0!

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Двери в НАТО не будут закрыты

Рябков, только что любезно предложивший НАТО "собирать манатки" и съеживаться до размеров 1997 года, ведет себя как клинический идиот: выйдя с переговоров Женеве, сообщает журналистам, что они прошли "потрясающе, замечательно, мы погрузились в материю предстоящих дел", после чего заявляет, что США не соглашаются принять предложения России (напомню, что это предложение о капитуляции, а фактически о самоубийстве), поскольку "недооценивают всей серьезности происходящего".

Заместитель госсекретаря США Шерман сухо, в тысячный раз объяснила, что "двери в НАТО не будут закрыты", а насчет переговоров заметила, что не понимает, куда они движутся.

Понять это, действительно, невозможно, поскольку в лице путинской России США и НАТО имеют дело с гоголевским Аксентием Ивановичем Поприщиным, который вообразил себя испанским королем и категорически отказывается возвращаться из своей фантазии в скучную жизнь чиновника департамента.

Клоунада ОДКБ

Безумие оказалось заразным, чему доказательством стала сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой все участники делились своими галлюцинациями.

Тон задал президент Казахстана Токаев. Вот характерный фрагмент его выступления: "С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения: именно таким образом они заметают свои следы".

Для понимания Почему ОДКБ – террористическая организация

До этого Токаев говорил о 20 тысячах иностранных террористах. Теперь не называя конкретного числа сообщил, что террористы имели "численное преимущество как минимум в пять раз". Если учесть, что под ружьем у главнокомандующего Казахстана Токаева как минимум сто тысяч, то получается что на Казахстан напала армия численностью в полмиллиона. Но поскольку военные и полиция в момент погромов куда-то отлучились, то кратное превосходство могла обеспечить и кучка хулиганов.

Надо отдать должное креативной идее президента Казахстана Токаева насчет того, что террористы по ночам нападали на морги и забирали тела своих подельников. Именно поэтому ни одного террориста невозможно предъявить мировой и собственной общественности – хозяйственные террористы забрали трупы, а сами скрылись невесть куда с трупами подмышкой.

Токаев и его подельники из ОДКБ пока никак не могут решить, кто же все-таки напал на казахов. Откуда появились эти "десятки тысяч" профессионально подготовленных террористов, из какой страны они прибыли и куда потом волшебным образом испарились. Единственный "международный террорист", которого предъявило общественности государственное телевидение Казахстана неожиданно оказался известным киргизским музыкантом, приехавшим в Казахстан на гастроли, которого казахские силовики измордовали до такой степени, что он на камеру стал повторять выученный текст о том что он безработный и его за деньги привезли в Казахстан для участия в погромах.

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Откуда "террористы" – 4 версии

Сами участники протестов подтверждают, что в толпу протестующих внезапно стали вливаться группы агрессивных парней, которые стали устраивать погромы, в том числе и избиения известных людей, участников протеста. Есть четыре основных версии о том, кто такие эти погромщики.

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Версия первая, о том, что это международные террористы, напавшие на мирные казахские города, озвучена Токаевым и уточнена в программе "60 минут" депутатом Никоновым, который сообщил, что "это была попытка поджечь Казахстан в рамках обычной вашингтонской стратегии, суть которой – подобраться к нашей глотке".

Осталось найти среди погромщиков парочку американских инструкторов, но и это не обязательно. Версия Токаева – Никонова вполне пригодна для использования внутри ОДКБ и в российском телевизоре, но за этими пределами ее озвучивать не рекомендуется – можно угодить в психушку.

Версия вторая, сформулированная в том числе руководителем Гулагу.нет Владимиром Осечкиным о том, что российская ФСБ организовала массовое освобождение зеков из казахских тюрем и натравила этих зеков на местную полицию, ну, а к погромам уголовников и не надо было побуждать. Версия возможная, кроме ссылки на руководящую роль российских спецслужб. Казахский КНБ у себя дома вполне мог бы эту провокацию организовать самостоятельно.

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Версия третья о "спящих ячейках КНБ". Версия правдоподобная, учитывая что КНБ возглавлял Масимов, человек Назарбаева и в момент перетекания власти вполне мог устроить "поджог Рейхстага". Во многом вторая и третья версии перекликаются.

Версия четвертая, была высказана бывшим главой КНБ Казахстана Альнуром Мусаевым о том, что никакого единого центра восстания и в том числе погромов не было и быть не могло, поскольку когда с городских улиц и площадей уходит полиция, а она ушла, погромщики возникают сами по себе, их не надо организовывать.

То есть, право на существование имеют любые версии происхождения погромов, кроме того вранья, который распространяют президент Токаев и российский телевизор. Но именно эта версия и будет признана единственно истинной…

Путин – главный бенефициар событий в Казахстане

Главный бенефициар политического кризиса и переворота в Казахстане не Токаев, а Путин, которому казахстанские события преподнесли сразу два подарка.

Во-первых, Путин получил в лице Токаева намного более сговорчивого, намного более уступчивого партнера, который изначально стоит в позе младшего, в изначально подчиненной позе, в которой никогда по отношению к Путину не стоял и не мог стоять Назарбаев. И не только потому что старше по возрасту. Он вообще старше как политик и в чем-то тяжелее как политик, и Путин это хорошо понимал. Токаев смотрит на Путина снизу вверх, несмотря на иное соотношение в росте.

Во-вторых, казахстанский кризис позволил Путину "распечатать" ОДКБ и провести полевые испытания этого международного карательного оружия. И теперь Путин потрясает этим оружием, прекрасно понимая, что оно принадлежит исключительно ему. Ну, не Пашиняну же.

И Путин говорит с ОДКБ как хозяин:

"Мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма: откуда взялись эти банды вооружённых людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты?".

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"Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств, я здесь согласен с Александром Григорьевичем. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций".

Тут особенно прекрасно вот это "у себя дома". То есть все постсоветское пространство – это такой большой дом Путина – Путинстан, а ОДКБ – это охрана этого дома.

"А всем известно, что путём использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов, о чём ясно и совершенно конкретно было сегодня рассказано Президентом Казахстана, – это хронология событий, которые происходили в Казахстане".

Смена караула

Уход Назарбаева в Казахстане воспринят в основном с облегчением. Уж очень надоел этот жадный клан, более 30 лет высасывающий соки из страны.

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Но у этого ухода есть и другая сторона. Назарбаев, отстаивая свое суверенное право самому грабить страну, держал на дистанции Россию, не позволяя Путину включить Казахстан в зону своего исключительного влияния. Насколько Токаеву удастся продолжать политику многовекторности своего предшественника, большой вопрос. Как и в целом судьба Казахстана, которая, увы, во многом сейчас связана с судьбой Токаева.

Российские, украинские, европейские эксперты смотрят на Казахстан сквозь призму своих интересов и своих ценностей. Пытаются обнаружить там казахского Гавела, или Навального, и, не обнаружив, гневаются и огорчаются. А их там нет и не может быть на этой зачищенной за 30 лет назарбаевщины и 70 лет советчины почве.

Главный вопрос

У казахов, которые просто хотят спокойно жить и работать, сейчас нет выбора. У них сейчас есть Токаев. Которому, например, Матвей Ганапольский обещал трибунал, назвав "иудой".

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Слово "иуда" вполне может появиться на лбу у Токаева. В конце января. Если не уйдут русские войска.

Это вообще решающий вопрос, когда уйдут русские. Если задержатся, то Токаев окончательно превратится в иуду. Если уйдут быстро, то… Ли Куан Ю из него, скорее всего, не получится – слабоват. Скорее всего, будет слабым диктатором, что уже неплохо для населения Казахстана, которому, похоже, осточертели всякие "елбасы".

Поскольку путинское ОДКБ в январе, видимо, уползет из Казахстана, надпись "иуда" на лбу у Токаева вполне может исчезнуть…

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