Украина экстрадировала в Узбекистан иностранца, которого разыскивал Интерпол
В Украине задержали иностранца, который находился в международном розыске. Его успешно экстрадировали в Узбекистан.
Источник:Киевская городская прокуратура
26-летний гражданин Узбекистана скрывался в Украине. Его экстрадицию осуществила Киевская городская прокуратура по поручению Офиса Генпрокурора.
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По данным Интерпола, мужчина находился в международном розыске из-за преступлений, связанных с незаконным присвоением средств и подделкой документов в Узбекистане
Во время судебного разбирательства ходатайство прокуратуры изъявило желание по применению упрощенного порядка выдачи в Узбекистан.
По согласованию с компетентными органами Узбекистана состоялась фактическая передача иностранца правоохранителям этого государства.
Другие задержания и экстрадиция иностранцев
В апреле на Закарпатье задержали гражданина Словакии, он находился в международном розыске. Мужчина пытался попасть в Украину через пункт пропуска "Ужгород".
А в начале года украинские пограничники задержали 29-летнего гражданина Турции. Интерпол разыскивал его больше года – за изнасилование.
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