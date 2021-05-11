В Украине задержали иностранца, который находился в международном розыске. Его успешно экстрадировали в Узбекистан.

26-летний гражданин Узбекистана скрывался в Украине. Его экстрадицию осуществила Киевская городская прокуратура по поручению Офиса Генпрокурора.

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По данным Интерпола, мужчина находился в международном розыске из-за преступлений, связанных с незаконным присвоением средств и подделкой документов в Узбекистане

Во время судебного разбирательства ходатайство прокуратуры изъявило желание по применению упрощенного порядка выдачи в Узбекистан.

По согласованию с компетентными органами Узбекистана состоялась фактическая передача иностранца правоохранителям этого государства.

Другие задержания и экстрадиция иностранцев

В апреле на Закарпатье задержали гражданина Словакии, он находился в международном розыске. Мужчина пытался попасть в Украину через пункт пропуска "Ужгород".

А в начале года украинские пограничники задержали 29-летнего гражданина Турции. Интерпол разыскивал его больше года – за изнасилование.