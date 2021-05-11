Україна екстрадувала в Узбекистан іноземця, якого розшукував Інтерпол
В Україні затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Його успішно екстрадували до Узбекистану.
Джерело:Київська міська прокуратура
26-річний громадянин Узбекистану переховувався в Україні. Його екстрадицію здійснила Київська міська прокуратура за дорученням Офісу Генпрокурора.
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За даними Інтерполу, чоловік перебував у міжнародному розшуку через злочини, пов'язані з незаконним привласненням коштів та підроблення документів в Узбекистані
Під час судового розгляду клопотання прокуратури виявив бажання щодо застосування спрощеного порядку видачі до Узбекистану.
За погодженням з компетентними органами Узбекистану відбулась фактична передача іноземця правоохоронцям цієї держави.
Інші затримання та екстрадиція іноземців
У квітні на Закарпатті затримали громадянина Словаччини, він перебував у міжнародному розшуку. Чоловік намагався потрапити в Україну через пункт пропуску "Ужгород".
А на початку року українські прикордонники затримали 29-річного громадянина Туреччини. Інтерпол розшукував його понад рік – за зґвалтування.
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