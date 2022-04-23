Украина как плацдарм: Путин может уничтожать инфраструктуру, потому что готовится для дальнейшего наступления

Планы России не ограничиваются захватом Украины. Враг намерен совершать нападение и на другие страны, а территорию нашего государства использовать в военных целях.

Российские оккупанты бомбят мирное население и уничтожают гражданскую инфраструктуру. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона объяснила такое поведение врага, передает 24 канал.

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Украина как плацдарм для дальнейших войн

Россияне уничтожают инфраструктуру, ведь не собираются брать ее под контроль. Раньше дикие бомбежки приписывали определенным эмоциональным вещам, но на самом деле все еще хуже.

На самом деле, это все очень серьезный расчет, и Украина может стать плацдармом для того, чтобы двигаться дальше. Им нужна только территория, чтобы укрепиться здесь и двинуться на Европу,

– сказала Маляр.

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