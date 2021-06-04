Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 опубликовала 3 июня совместное заявление.
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Страны высказали претензии Ирану
Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, направили уведомление о наших претензиях к Ирану в связи со сбиванием самолета рейса 752 авиакомпании МАУ,
– говорится в заявлении.
Представители этих 4 стран отметили, что действия и бездействие Ирана являются нарушением международного права.
В заявлении говорится о том, что Канаде, Швеции, Украине и Британии, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 нанесли существенный и непоправимый вред в результате трагедии. Поэтому иранская сторона должна выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме.
Страны выдвинули ряд требований, среди которых
- признание совершения неправомерных действий и полный отчет об обстоятельствах, приведших к сбитию самолета,
- принесение публичных извинений,
- возвращение пропавших и украденных личных вещей жертв,
- заверения в недопущении подобных действий в будущем четко выраженным способом,
- обеспечение прозрачности уголовного расследования на принципах верховенства права,
- справедливая компенсация материального и морального ущерба, нанесенного жертвам и их семьям независимо от национальности и в сумме, что соответствует обязательствам Ирана по международному законодательству.
Иран также призвали к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репарациям.
Катастрофа МАУ в Иране: основное
- Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ следовал рейсом PS752 Тегеран – Киев. В ночь на 8 января 2020 года его сбили – вскоре после взлета. На борту были 167 пассажиров и 9 членов экипажа, погибли все.
- 5 января 2021 года Тегеран передал Киеву отчет по катастрофе. Там признали вину – самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса армии этой страны. Но трагедию назвали случайностью.
Что следует помнить о трагедии с самолетом МАУ в Иране / инфографика 24 канала