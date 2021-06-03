Также Украина потребует деталей о состоянии судебного слушания, если его начали. Об этом рассказал заместитель генпрокуроркы Гюндуз Мамедов.

Кстати Атака на самолет МАУ в Иране была терактом – Данилов

Переговоры продлятся 2 дня.

Как проходило расследование авиакатастрофы в Иране

По состоянию на конец мая в МИД отметили, что иранская сторона до сих пор не обнародовала даже имен подозреваемых. Хотя Тегеран сообщал, что причиной сбивания самолета МАУ могла быть человеческая ошибка.

Тегеран показал в феврале 2021 года технический отчет по катастрофе. Однако официальный Киев до сих пор имеет немало вопросов к нему. Кроме имен подозреваемых, Украина даже не сказали минимальной информации о квалификации, которые инкриминируют фигурантам.

Более того, правозащитники Human Rights Watch сообщали, что Иран угрожал родственникам жертв катастрофы. В Тегеране хотели, чтобы близкие и родные погибших не общались с иностранными СМИ.

Заметим, суд в Канаде постановил, что сбивания самолета МАУ в Иране 8 января 2020 – умышленный террористический акт. Секретарь СНБО Алексей Данилов поддержал такую ​​позицию.

Обратите внимание! Самолет авиакомпании МАУ сбили 2 ракетами над Тегераном 8 января 2020 На борту были 176 человек, никто не выжил.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала