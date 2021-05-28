Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch. Правозащитники пообщались с 31 родственником и людьми, близкими к ним.
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Запугивание подтвердили 16 родственников жертв крушения
Сразу 16 членов семей жертв крушения подтвердили, что получали угрозы, которыми их заставляли не контактировать с представителями СМИ. Также за теми, кто посещал места захоронений, следили.
Случались даже случаи, когда иранские правоохранители задерживали родственников жертв на несколько часов – якобы для допросов.
Коротко о крушении самолета МАУ в Иране:
- Иран сбил двумя ракетами самолет МАУ 8 января 2020 года. На борту было 176 человек, все они погибли.
- Только в декабре 2020 года Тегеран обнародовал официальный отчет о трагедии. Основная причина – человеческая ошибка. В январе – технический отчет.
- МИД Украины документ раскритиковали из-за неточностей.
- Канадский суд назвал сбитие самолета террористическим актом.
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