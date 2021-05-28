Про це мовиться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch. Правозахисники поспілкувались з 31 родичем та людьми, близькими до них.

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Залякування підтвердили 16 родичів жертв авіатрощі

Одразу 16 членів родин жертв авіатрощі підтвердили, що отримували погрози, якими їх змушували не контактувати з представниками медіа. Також за тими, хто відвідував місця поховань, стежили.

Траплялись навіть випадки, коли іранські правоохоронці затримували родичів жертв на кілька годин – начебто для допитів.

Коротко про авіатрощу літака МАУ в Ірані:

Іран збив двома ракетами літак МАУ 8 січня 2020 року. На борту було 176 людей, усі вони загинули.

Лише у грудні 2020 року Тегеран оприлюднив офіційний звіт щодо трагедії. Основна причина – людська помилка. У січні – технічний звіт.

МЗС України документ розкритикувало через неточності.

Канадський суд назвав збиття літака терористичним актом.

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу