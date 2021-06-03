Також Україна вимагатиме деталей щодо стану судового слухання, якщо його розпочали. Про це розповів заступник генпрокурорки Гюндуз Мамедов.
До речі Атака на літак МАУ в Ірані була терактом, – Данілов
Переговори триватимуть 2 дні.
Як проходило розслідування авіакатастрофи в Ірані
- Станом на кінець травня в МЗС зазначили, що іранська сторона досі не оприлюднила навіть імен підозрюваних. Хоча Тегеран повідомляв, що причиною збиття літака МАУ могла бути людська помилка.
- Тегеран показав у лютому 2021 року технічний звіт щодо катастрофи. Проте офіційний Київ досі має чимало запитань до нього. Крім імен підозрюваних, Україні навіть не сказали мінімальної інформації щодо кваліфікацій, які інкримінують фігурантам.
- Ба більше, правозахисники Human Rights Watch повідомляли, що Іран погрожував родичам жертв катастрофи. У Тегерані хотіли, аби близькі та рідні загиблих не спілкувались з іноземними ЗМІ.
Зауважимо, суд у Канаді постановив, що збиття літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 року – умисний терористичний акт. Секретар РНБО Олексій Данілов підтримав таку позицію.