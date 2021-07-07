За такое обычно бьют: что и зачем тайно подписали Украина и Китай

Китайская ловушка. Неделю назад нас удивили новостью, что Украина отказалась поддержать петицию в защиту уйгуров от геноцида, который им устраивают добрые китайские товарищи.

Тогда это выглядело как шантаж от Пекина, если Украина становится в один ряд с западными странами в отстаивании общих ценностей, то нам не поставляют китайские вакцины. Это уже было очень неприятно. И, скажем так, немного стыдно.

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Но тут оказалось, что все гораздо глубже

И из китайской прессы стало известно, что Украина и Китай подписали какой-то секретный меморандум о привлечении китайских кредитов на строительство всего, что только можно построить. Что вдвойне странно, ведь в Украине, даже если вы подписываете левую бумажку с лыжным инструктором, то пытаетесь рассказать о ней всему свету в тот же момент. А тут целый Китай. Потенциальные миллиарды. И тишина.

В Украине часто можно услышать от политиков: давайте не будем брать кредиты МВФ. Они нам руки выкручивают. В мире много денег. Давайте возьмем у Китая. И идея брать у Китая часто циркулирует и становится популярной. При этом те же самые политики часто говорят о том, что МВФ загоняет Украину в долги, сокрушаются о "пирамиде ОВГЗ" и вообще требуют меньше брать в долг.

Парадокс. И вот он в чем. МВФ дает в долг под условия, что страна будет контролировать свой дефицит бюджета и этим приведет к сокращению долговой нагрузки. Китайцы не ставят таких условий. Таким образом, объективно, в результате сотрудничества с Китаем долг (долговая нагрузка) растет, что легко показать на примере других стран, а с МВФ падает. Но политики, часто появляющиеся на пророссийских телеканалах (совпадение) все равно настаивают, что надо скинуть долговую петлю МВФ и брать в долг у Китая. Видимо, как у классово близких товарищей.

В этом ключевое отличие

Китай, действительно, не выставляет условий по реформам. Более того, Китай стимулирует вас, своими деньгами, не проводить реформы. Ведь он дает в долг на инфраструктуру, позволяя не уменьшать дефицит бюджета. А скорее помогает раздувать скрытый дефицит, дефицит будущих периодов.

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Китай как будто приходит к диабетику с тортом. Идеальная модель для популистов, которые не думают о том, что будет через пару лет, но могут сейчас демонстрировать заботу о народе. Венесуэла стала такой, какой она стала, в том числе при плотном сотрудничестве с Китаем.

Китай не требует от вас меняться. У него другая цель. Китай поддерживает свои интересы своими кредитами. Потому что под китайские кредиты правительство нанимает китайскую компанию, которая привозит китайских рабочих и они строят что-то. В результате страна получает порт или дорогу, китайские компании получают прибыль, но страна получает резкий рост долга. Но проблема китайского долга в том, что по нему вам обязательно придется платить. Государству.

Классический пример – это Черногория. Страна с населением в 600 тысяч человек. Которая вдруг взяла кредит у Китая на 800 миллионов долларов для строительства дороги. Для Черногории – это безумная сумма. Просто сопоставьте население двух стран. Для Украины это было бы эквивалентно одному кредиту в 40 миллиардов долларов. Безумная цифра. В результате которой долговая нагрузка превысила ВВП Черногории в два раза. Понятно, что отдать такой кредит страна не может. И китайцы уже пришли и требуют. Говорят, что им очень нравится порт. Например. Важно ли строить дороги? Важно, безусловно. Но можно ли строить дороги такой ценной? Могут ли они хоть когда-то окупиться? Сомнительно.

Китай последовательно реализует программу в странах Азии, Африки и теперь добравшись до Украины. И везде происходит резкий рост долговой нагрузки. В дополнение к другим рискам.

Стоит ли напоминать, что на данный момент в мире доминирует противостояние США против Пекина. А именно США является нашим основным союзником в противостоянии с Россией. И в нашей Конституции прописано интеграция в ЕС и НАТО. И мы говорим, что отстаиваем европейские ценности. Что иногда вызывает сомнения, вспоминая Татарова или например, бывшего министра культуры Януковича, которого вдруг двигают в руководители Мистецького Арсенала, но декларируем же. Как с этим сочетается дружба с авторитарным Пекином?

Что еще важно в сотрудничестве с Китаем, так это любовь Китая к коррупции. Украинцы часто кивают в сторону Пекина и говорят, что смотрите, давайте чиновников расстреливать за коррупцию, как в Китае. Но беда в том, что это совершенно не понижает уровень коррупции в Китае. В китайских государственных компаниях. В Китае очень высокий уровень коррупции прежде всего потому, что нет работающих демократических институтов, свободной прессы, гражданского общества. Именно поэтому Китаю так комфортно работать в Африке. Они разговаривают там на одном языке. И в Украине.

Только-только мы услышали о скандале с коррупцией при закупке китайской вакцины в Бразилии. Да и опыт украинских закупок китайских вакцин через посредников как бы намекает. Китайцы любят посредников. Как и украинские чиновники. И плотное сотрудничество с Китаем не способствует борьбе с коррупцией. Совершенно. И дорога, которую строят китайцы, может быть в разы дороже, чем дорога, строительство которой контролирует тот же ЕБРР.

А если это хитрый план, скажете вы? Может Киев решил шантажировать Белый Дом дружбой с Китаем? Требуя больше поддержки взамен на прекращение флирта с Пекином? Что ж, это было бы в безумном украинском стиле. Но трудно в это поверить. Особенно после крайне неудобной позы, в которую нас поставила ситуация с Мотор Сичью.

Вряд ли кто-то из нас мог бы себе представить, как он приходит и шантажирует Дона Корлеоне. Или любого другого дона. Не тот уровень. За такое обычно бьют. Сильно.