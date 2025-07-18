Как Украина меняет оптику вступления в ЕС?

На первый взгляд, это может показаться рутинной сменой чиновников, но если присмотреться внимательнее, мы имеем дело с четким индикатором трансформации самого подхода к евроинтеграции Украины. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Ольга Стефанишина – юрист по специальности, одна из самых последовательных адвокаток нормативной гармонизации украинского законодательства с acquis ЕС. При ее каденции Кластер 1 – "Основы" (верховенство права, независимость судебной власти, борьба с коррупцией, права человека) был определен как главная точка сосредоточения усилий в контексте приобретения членства в Европейском Союзе.

При этом, именно Кластер 1 – несмотря на его критическую политическую важность – единственный из всех, который не имеет четко определенных стандартов acquis, зато требует глубоких изменений институционального качества государства. Это не только юридические обязательства, но и вопрос доверия, культуры управления, соответствия европейским ценностям.

Стефанишина стала олицетворением этой логики, активно продвигая межведомственную координацию, механизмы оценки выполнения политических критериев и структурную подготовку к переговорному процессу с ЕС. Объединение ее должности с должностью министра юстиции в 2024 году стало символическим акцентом: главное – восстановление системы на основе ценностного ядра европейской интеграции.

Однако с назначением Юлии Свириденко премьер-министром мы слышим уже другую риторику. Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил: обновление правительства должно основываться на "опыте поддержки украинского производства, украинского предпринимательства". Это – смена оптики.

Тарас Качка – не юрист, а экономист. Его экспертиза – зона свободной торговли, экспортная стратегия, таможенные процедуры, экономическая дипломатия. За его плечами – согласования и переговоры по Соглашению об ассоциации, решения торговых споров с ЕС и странами-членами.

Его видение евроинтеграции – не как нормативного марафона, а как экономического ресурса, который должен быть использован здесь и сейчас. И именно поэтому его назначение – не случайность, а маркер перехода к экономической фазе евроинтеграции.

Как Украина меняет свое позиционирование на стабильного экономического партнера?

Я считаю, что эта трансформация – не изолированный украинский феномен. Начиная с 2023 – 2024 годов, мы наблюдаем четкое сворачивание "демократического идеализма" во внешней политике Запада, прежде всего США, в пользу геоэкономического прагматизма.

США все реже артикулируют ожидания относительно нового качества украинской судебной системы или завершения конституционной реформы. Вместо этого в фокусе – устойчивость экономики, гарантии для инвесторов, дерегуляция, прозрачная приватизация. Запуск Ukraine Development Fund, новые инициативы Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC), инструменты экономического восстановления – все это формирует другую логику: Украина как стабильный экономический партнер, а не только страна с "правильными" законами.

Даже в архитектуре переговорного процесса с ЕС происходит переоценка акцентов. Формально Кластер 1 остается фундаментальным. Но фактическая динамика сосредоточена в сферах Кластеров 2 – 5:

техническая гармонизация (Соглашение АСАА),

доступ к внутреннему рынку ЕС,

энергетический рынок (Приложение XXVII),

цифровая интеграция, транспорт, таможня.

В то же время открытие Кластера 1 тормозится политически – в частности, Венгрией. Это создает ситуацию, когда ожидания запуска переговоров буксуют из-за политического блокирования, а остальные кластеры требуют конкретных технико-экономических решений уже сегодня. Они – не менее сложные и не менее дорогие для внедрения.

Эта логика – "меньше деклараций, больше ожиданий результата" – становится новой парадигмой. Вместо фокуса на юридическом соответствии, в центре – экономическая результативность: стимулирование экспорта, привлечение инвестора, доступ к общему рынку, модернизация производства.

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Какая евроинтеграция нужна украинцам?

Власть все отчетливее демонстрирует, что хочет показать конкретные результаты евроинтеграции в формате, понятном каждому гражданину – а не сводить процесс к привычным "бумажным реформам" на Грушевского, 12 или Рыльского, 10, или же к ряду тренингов, командировок и семинаров для ограниченного круга специалистов из директоратов.

Евроинтеграция перестает быть внутригосударственным технократическим проектом – и должна приобрести характер общественного эффекта.

Именно поэтому такие истории успеха, как присоединение Украины к зоне роуминга ЕС, получают особое символическое значение. Это не только об интернете и тарифах – это об ощутимой интеграции в повседневную жизнь, это "Европа в кармане", которую можно измерить гигабайтами и счетом за мобильный. Это пример, как один из пунктов Кластера 3 о цифровом обществе и конкурентоспособности на рынках становится качественным изменением потребительского опыта миллионов украинцев.

Именно таких эффектов – конкретных, практических, понятных – ожидает сегодня общество. И именно на это делает ставку обновленное правительство: от гармонизации – к выгоде; от законопроектов – к ежедневным удобствам. Означает ли это отказ от реформ в сфере правосудия или борьбы с коррупцией? Нет. Но эти реформы постепенно переходят в фазу технической реализации, становятся предметом программной бюрократии, а не большой политики.

Украина, похоже, входит в новую фазу евроинтеграции – от соответствия критериям к реализации выгод. Если предыдущий этап это были обязательства, реформы, адаптация норм, то сейчас – это экспорт, производство, экономический рост на основе интеграции в рынок ЕС.

Назначение Тараса Качки – это не просто смена лица на должности. Это политическое сообщение: Украина – не только на пути в ЕС, она хочет быть его необходимой, экономически выгодной частью.

Именно это изменение логики – от нормативной к экономической – может стать ключевым в следующем этапе вступления Украины в Европейский Союз.