Однако если бы Европа была независима от энергоносителей России, то у них было бы сейчас гораздо меньше возможностей финансировать войну. Так считает президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Внимание Кулеба призвал ЕС ни в коем случае не платить России за газ в рублях

Это большой скандал. Он заключается в том, что Украина сейчас более диверсифицирована и меньше зависит от энергоносителей России, чем, например, Германия в Европе. Это слабость,

– считает Милованов.

Он пояснил, что когда Украине было нужно, когда началась война, мы за год-два перешли на реверс газа.

"Это было нелегко. Конечно, мы понимаем, что часть этого газа замещалась через Россию. Однако мы это сделали. Так же должна сделать и Европа", – считает он.

Что сделает Европа

Милованов отметил, что Европе теперь будет сложнее показывать двойные стандарты и покупать в рублях газ.

"Политически это будет выглядеть плохо. Будет политическое давление внутри страны на то правительство, которое это сделает", – отметил президент КШЭ.

О чем говорится. Россия решила "наказать" европейские страны, которые наложили на нее санкции. Теперь страна-агрессор требует, чтобы за поставки газа ей платили рублями. Кулеба призвал ЕС ни в коем случае этого не делать.

Впрочем, скорее всего, как добавил он, в ЕС найдут какое-то решение и этого не делают, но сами поставки будут сложнее.

Смотрите видео: Украина меньше зависит от России, чем Европа