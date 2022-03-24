Однак якби Європа була незалежна від енергоносіїв Росії, то у них було б зараз набагато менше спроможностей фінансувати війну. Так вважає президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
Увага Кулеба закликав ЄС у жодному разі не платити Росії за газ у рублях
Це великий скандал. Він полягає у тому, що Україна зараз більш диверсифікована і менше залежить від енергоносіїв Росії, ніж, наприклад, Німеччина у Європі. Це слабкість,
– вважає Тимофій Милованов.
Він пояснив, що коли Україні було потрібно, коли почалась війна, ми за рік – два перейшли на реверс газу.
"Це було нелегко. Звісно, ми розуміємо, що частина цього газу заміщалася через Росію. Однак ми це зробили. Так само має зробити й Європа", – вважає він.
Що зробить Європа
Милованов зазначив, що Європі тепер буде складніше показувати подвійні стандарти і купувати в рублях газ. Тоді доведеться скасовувати санкції.
"Політично, це виглядатиме погано. Буде політичний тиск всередині країни на той уряд, який це зробить", – зазначив президент КШЕ.
Утім, скоріш за все, як додав він, у ЄС знайдуть якесь рішення і цього не зроблять, але самі поставки будуть складнішими.
Дивіться відео: Україна менше залежить від Росії, ніж Європа