Поэтому это значит, что украинцы смогут еще как минимум неделю ездить в Европу с туристической целью. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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Украина еще на неделю в "зеленом списке ЕС"

В последнее время в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19 и госпитализации больных. Поэтому в Украине возникли опасения, что из списка "зеленых стран" ее исключат. Такую информацию несколько дней назад сообщал и сам Йозвяк.

Впрочем, пока этого не произошло: еще на неделю Украина в нем остается. В следующий раз пересматривать список будут через неделю, отметил журналист. Обычно пересмотр списка стран проводили 1 раз в 2 недели.

Важно! Список "зеленых стран" – это лишь рекомендация от Совета ЕС. Окончательное решение каждое государство по отдельности принимает на национальном уровне. Актуальную информацию об условиях въезда для украинцев можно прочитать здесь.

Украина в "зеленом списке ЕС что стоит знать