Поэтому это значит, что украинцы смогут еще как минимум неделю ездить в Европу с туристической целью. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Между тем Еще одна область перейдет в красную зону: сейчас их пять
Украина еще на неделю в "зеленом списке ЕС"
В последнее время в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19 и госпитализации больных. Поэтому в Украине возникли опасения, что из списка "зеленых стран" ее исключат. Такую информацию несколько дней назад сообщал и сам Йозвяк.
Впрочем, пока этого не произошло: еще на неделю Украина в нем остается. В следующий раз пересматривать список будут через неделю, отметил журналист. Обычно пересмотр списка стран проводили 1 раз в 2 недели.
Украина в "зеленом списке ЕС что стоит знать
- 15 июля Совет ЕС внес Украину в перечень стран, гражданам которых рекомендуется постепенно открыть въезд в страны ЕС.
- Решение носит рекомендательный характер и каждая страна ЕС может прислушаться к рекомендациям. Большинство стран Евросоюза разрешили въезд украинцев с паспортами вакцинации.
- Недавно Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из "зеленого списка" стран, граждане которых могут свободно путешествовать по ЕС.
- Темпы распространения коронавируса в Украине постоянно растут. За прошедшие сутки обнаружили 23 785 новых больных. Умерли 614 пациентов.