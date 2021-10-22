Відтак це означає, що українці зможуть ще принаймні тиждень їздити до Європи з туристичною метою. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозв'як.

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Україна ще на тиждень у "зеленому списку ЄС"

Останнім часом в Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19 та госпіталізації хворих. Відтак в Україні виникли побоювання, що зі списку "зелених країн" її виключать. Таку інформацію декілька днів тому повідомляв і сам Йозв'як.

Втім, наразі цього не сталося: ще на тиждень Україна у ньому залишається. Наступного разу переглядати список будуть за тиждень, зазначив журналіст. Зазвичай перегляд списку країн проводили 1 раз на 2 тижні.

Важливо! Список "зелених країн" – це лише рекомендація від Ради ЄС. Остаточне рішення кожна держава поокремо ухвалює на національному рівні. Актуальну інформацію про умови в'їзду для українців можна прочитати тут.

Україна у "зеленому списку ЄС: що варто знати