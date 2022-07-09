Украина – мишень №1: Данилов считает, что Россия ответственна за взрывы на украинских складах

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что за многочисленными взрывами на складах боеприпасов в Украине стоит именно Россия. Поскольку из-за этих событий у нашего государства ограничен запас снарядов к советскому оружию.

Об этом Алексей Данилов заявил в интервью. По его словам, взрывы на складах создали проблему нехватки снарядов к оружию советского образца, поскольку в мире таких боеприпасов не производится.

Заметьте россия истощается – у нее есть силы атаковать только на одном направлении фронта, – Данилов

К взрывам на складах причастна россия

Алексей Данилов отметил, что в Украине осталось много советского оружия, которое использовало снаряды калибра 122 и 152 миллиметра. Однако из-за ограниченного запаса снарядов приходится переходить на вооружение образца НАТО, использующего снаряды калибра 155 миллиметров.

Проблему нехватки снарядов в советское оружие Данилов связывает со взрывами на складах боеприпасов. В течение 5 лет до вторжения произошла серия подобных катастроф. Поэтому секретарь СНБО не исключает, что за этим стоит именно Россия.

Были ситуации, когда наши склады разрушали. Конечно, это могла быть Россия. Мы для них цель номер один,

– подчеркнул Данилов.

Взрывы на складах боеприпасов в Украине

С начала войны россии с Украиной на Донбассе на территории нашего государства произошло 8 катастроф, связанных с пожарами и взрывами на складах с боеприпасами, из которых 6 произошли в течение 2017 – 2019 годов. Такие катастрофы были в Харьковской, Винницкой, Черниговской и Донбассе.

В марте 2017 года произошла крушение на складе боеприпасов в Балаклее. Пожар сопровождался мощными взрывами, из-за чего приходилось эвакуировать местное население. Еще тогда военная прокуратура заявляла о возможных диверсиях, а в СНБО говорили о причастности России. В результате катастрофы 1 человек погиб, еще 3 получили ранения.

В сентябре того же года пожар на складах возник в селе Новоясиноль возле Мариуполя и в Калиновке Винницкой области. Тогда эти взрывы правоохранители квалифицировали как диверсию. В результате пострадали 2 человека.

В мае 2018 года вторично раздались взрывы на складах в Балаклее. В октябре того же года взорвались склады в поселке Дружба вблизи города Ичня Черниговской области.

В ноябре 2019 года взрывы на складах с боеприпасами в третий раз всколыхнули Балаклею. В апреле 2020 года временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала первые выводы о причинах катастрофы – у них отрицали минирование состава с помощью беспилотника. Согласно выводам, взрыв произошел под землей.

Напомним – главное о первых взрывах в Балаклее: смотрите видео