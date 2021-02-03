Европейский Союз отреагировал на санкции против каналов Виктора Медведчука. Там считают, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, однако есть определенные границы.

Источник: "Европейская правда"

Такое мнение высказал спикер ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Петер Стано. Его заявление есть в распоряжении издания.

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Что в ЕС думают о санкциях в отношении Козака и каналов

По словам Стано, Евросоюзу известно о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны против Тараса Козака – владельца телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Сейчас ЕС анализирует и оценивает это решение.

По словам украинских властей, решение приняли на основании антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что Козак получал деньги с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами,

- отметил Стано.

Спикер ЕС подчеркнул, что в соответствии с Соглашением об ассоциации, Евросоюз уделяет большое значение независимости и свободе СМИ.

Стано также признал, что украинская медиасреда была и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации.

Хотя усилия Украины по защите от информационных манипуляций являются законными, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, это не должно происходить путем свободы СМИ,

- говорится в заявлении.

В ЕС добавили, что все должно происходить при уважении к основным правам и свободам и в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, В Евросоюзе считают, что любые принятые меры должны быть соразмерны цели.

Обратите внимание! Ранее глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий сообщил, что в ЕС одобрили введение санкций против телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

СНБО 2 февраля ввел санкции против соратника Медведчука Тараса Козака. Владимир Зеленский подписал указ.

После этого телеканалы политика ZIK, "112 Украина" и NewsOne заблокировали – они прекратили вещание.

Большинство украинских политиков поддержали решение СНБО и Зеленского.

Президент отметил, что Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду. Глава государства поблагодарил украинцев за поддержку этого решения.



Санкции СНБО / инфографика 24 канала