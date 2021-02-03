Європейський Союз відреагував на санкції проти каналів Віктора Медведчука. Там вважають, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, однак є певні межі.

Джерело: "Європейська правда"

Таку думку висловив речник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Петер Стано. Його заява є у розпорядженні видання.

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Що в ЄС думають про санкції щодо Козака та каналів

За словами Стано, Євросоюзу відомо про запровадження санкцій Ради національної безпеки й оборони проти Тараса Козака – власника телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK. Наразі ЄС аналізує та оцінює це рішення.

За словами української влади, рішення прийняли на підставі антитерористичного законодавства і розслідувань, які встановили, що Козак отримував гроші з непідконтрольних уряду територій, контрольованих сепаратистами,

– зазначив Стано.

Речник ЄС наголосив, що відповідно до Угоди про асоціацію, Євросоюз приділяє велике значення незалежності та свободі ЗМІ.

Стано також визнав, що українське медіасередовище було та продовжує піддаватися постійним проросійським кампаніям дезінформації.

Хоча зусилля України щодо захисту від інформаційних маніпуляцій є законними, зокрема, з урахуванням масштабів дезінформаційних кампаній, це не повинно відбуватися шляхом свободи ЗМІ,

– йдеться у заяві.

В ЄС додали, що все має відбуватися за поваги до основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів.

Крім того, в Євросоюзі вважають, що будь-які вжиті заходи повинні бути пропорційні меті.

Зверніть увагу! Раніше глава представництва України при ЄС Микола Точицький повідомив, що в ЄС схвально оцінили запровадження санкцій проти телеканалів ZIK, "112 Україна" і NewsOne.

Блокування каналів Козака: коротко

РНБО 2 лютого впровадила санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака. Володимир Зеленський підписав указ.

Після цього телеканали політика ZIK, "112 Україна" і NewsOne заблокували – вони припинили мовлення.

Більшість українських політиків підтримали рішення РНБО та Зеленського.

Президент зазначив, що Україна підтримує свободу слова, але не пропаганду. Глава держави подякував українцям за підтримку цього рішення.



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу