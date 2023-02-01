Впрочем, есть одно "но". Концерн выдвинул соответствующее соглашение Киеву.

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Так, предложение будет включать наземную станцию управления для управления беспилотниками почти в любом месте. Это предложение сделал Линден Блу, исполнительный директор General Atomics, производящий Reapers.

Однако соглашение потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку и около 8 миллионов долларов ежегодно на техническое обслуживание,

– отметили в WSJ.

Белый дом, который должен одобрить продажу, отказался от комментариев.

Представитель General Atomics отметил, что компания не может комментировать конкретные соглашения, но "они верят, что Украине нужны такие дроны, как Reaper, и в ближайшее время".

Обратите внимание! MQ-9 Reaper – разведывательно-ударный БПЛА. Его разработала компания General Atomics Aeronautical Systems для использования в ВВС США, ВМС США и Британских КВВС. Этот дрон сверхмощный, он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 километров в час. Практический потолок составляет 13 000 метров, а максимальная продолжительность полета – 24 часа.



Характеристики MQ-9 Reaper