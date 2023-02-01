Впрочем, есть одно "но". Концерн выдвинул соответствующее соглашение Киеву.

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Так, предложение будет включать наземную станцию управления для управления беспилотниками почти в любом месте. Это предложение сделал Линден Блу, исполнительный директор General Atomics, производящий Reapers.

Однако соглашение потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку и около 8 миллионов долларов ежегодно на техническое обслуживание,
– отметили в WSJ.

Белый дом, который должен одобрить продажу, отказался от комментариев.

Представитель General Atomics отметил, что компания не может комментировать конкретные соглашения, но "они верят, что Украине нужны такие дроны, как Reaper, и в ближайшее время".

Характеристики MQ-9 Reaper

  • Размах крыльев: 20,1 метра
  • Длина: 11 метров
  • Высота: 3,8 метра
  • Вес: 2 223 килограммов
  • Грузоподъемность: 1 700 килограммов
  • Потолок: 15 километров
  • Дальность полета: 1850 километров
  • Скорость: 400 километров в час
  • Автономность: до 27 часов