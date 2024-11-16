24 Канал расскажет, что известно о новой разработке из материала The Wall Street Journal. Если очень коротко – это будут дешевые дроны с компьютерным управлением, которые, как смартфон, совместят в себе сразу несколько функций. И их будет много.

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Что за дроны с компьютерным управлением разрабатывает Украина

Масштабное производство автономных беспилотников могло бы активизировать борьбу Украины с Россией, преодолев самый большой вызов, с которым сталкиваются эти беспилотники, – российские электронные помехи,

– говорится в статье.

На поле боя уже испытали первые такие дроны. Например, весной в режиме автопилота атаковали российский грузовик с боеприпасами.

Массовое производство этих беспилотников станет прорывом – и он произойдет в скором времени. Производство ударных роботов-дронов нарастят до промышленных масштабов. Только топовый украинский стартап Vyriy Drone собирается выпускать несколько тысяч дронов с автопилотом с этого месяца, а есть еще и другие производители.

Подавляющее большинство комплектующих для БПЛА делают в Украине, двигатели и камера китайские.

А бортовой мини-компьютер Skynode на беспилотнике разработан американской компанией Auterion. В начале 2025 года на фронте должны появиться десятки тысяч таких крошек. Важно, что Skynode использовали и на ударных беспилотниках с неподвижным крылом.

"Поражать российские цели станет скучно"

Преимуществ у этой новации множество:

Во-первых, такая разработка дешевая: компьютер и камера стоят по 15 долларов. Общая стоимость изделия – около 50 долларов .

. Во-вторых, это станет неоценимой помощью для бойцов, которым уже не потребуется привлекать много людей для полетов на дронах.

В-третьих, исчезнет проблема борьбы с вражеским РЭБом и станет больше точных попаданий. Сейчас только каждый пятый украинский FPV-дрон достигает цели, а с автопилотом можно достичь эффективности 9 из 10 .

. В-четвертых, дроны могут стать альтернативой более дорогим ракетам и артиллерийским снарядам – если Америка откажется нас поддерживать.

Наконец, исчезнет проблема с прерыванием связи. Сейчас дроны должны избегать крупных объектов, ведь те могут блокировать сигнал.

"Россияне прячут танки и другие потенциальные цели на дальней стороне холмов или за препятствиями, которые прерывают связь, когда беспилотник приближается", – объясняют журналисты.

Терминальное наведение, которое используют в новой разработке, преодолеет эту проблему. Режим автопилота можно включить на расстоянии около километра от цели.

Также бортовой компьютер стабилизирует беспилотник, а это значит, что дронщик будет совершать меньше движений и станет думать о других вещах.

Украинские малые ударные дроны уже наносят большинство ударов на фронте. Предположительно, дальше один пилот сможет управлять группой из нескольких беспилотников, которые летают и координируются самостоятельно.

Один пилот сказал Auterion, что управлять беспилотником и поражать российские цели настолько легко, что это скучно,

– указали медийщики.

Есть ли такие дроны в России

Враг делал заявления, что использует на поле боя ударные дроны с компьютерным управлением, а также с длинными оптоволоконными кабелями. Несмотря на то, что Киев быстрее внедряет инновации, Москва может быстрее запустить массовое производство эффективных технологий.