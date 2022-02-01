Украина может мобилизовать до 2,5 миллиона человек против вторжения России, – Данилов

Если Россия решится на новое масштабное вторжение в Украину, то наша страна способна немало ей противопоставить. В частности, мобилизовать до 2,5 млн человек.

Об этом заявил западным СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, готовыми следует быть и к провокациям "в любой момент".

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"Паника – сестра поражения"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что для противостояния России у Украины есть не только регулярная армия в 250 тысяч военных.

Еще у нас есть сотни тысяч ветеранов с боевым опытом в борьбе с пророссийскими боевиками на Востоке.

в борьбе с пророссийскими боевиками на Востоке. Не стоит забывать и о миллионе жителей страны, имеющих разрешение на охоту.

В целом, по словам Данилова, Украина может мобилизовать до 2,5 миллиона человек в случае нового вторжения России.

Они (россияне, – 24 канал) столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем призвать к оружию от 2 до 2,5 миллиона человек,

– сказал он.

Но пока этого делать не нужно. Как особо отметил Данилов, украинские власти "не могут допустить паники", зато должны "контролировать экономическую ситуацию", пока "СМИ постоянно говорят, что война начнется завтра".

Нападет ли Россия

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что для начала нового полномасштабного вторжения Россия должна совершить и не менее масштабные приготовления. Которые, конечно, будет легко заметить.

Пока Совет нацбезопасности не видит прямой угрозы такого вторжения. Но 120 тысяч российских военных, сосредоточенных у наших границ, по меньшей мере, заставляют Украину быть готовой к провокациям "в любой момент".

В этот же день секретарь СНБО Алексей Данилов:

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