Впрочем, на самом деле никто не знает, когда Украина вернет Крым. По мнению военного эксперта Петра Черника, мы сможем полноценно освободить полуостров только тогда, когда московский режим и вся эта недоимперия начнет коллапсировать. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
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Как будут докупать Крым
Черник считает, что Крым возвращается исключительно военной силой. Если ВСУ еще раз продемонстрируют свою силу и могущество, тогда противник приходит к выводу, что воевать нет никакой логики. Тогда сработает классическая дипломатия. По мнению военного эксперта, дипломаты сами по себе ничего не решают. Конечно, в истории действительно есть гениальные представители, говорит Черник, но в грубой философии – это только посредники.
Учитывая, что Ялтинская система не работает как таковая, а ООН – мертвая организация, нет другого способа, как наращивать наш боевой кулак. И придет время возвращать Крым именно таким образом,
– убежден Черник.
В историческом контексте, добавляет он, у нас такой опыт есть. Речь идет о блестящей операции полковника Петра Болбочана в 1918 году.
Когда Украина вернет Крым: какие мнения
- В Минобороны спрогнозировали, когда Украине удастся вернуть Крым. По мнению генерал-майора в отставке Владимира Гаврилова, ВСУ смогут деоккупировать полуостров до конца декабря этого года.
- По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, наши военные освободят АР Крым уже через полгода. Оттуда будут убегать все оккупанты, которые цинично присвоили наше имущество.
- Дело в том, что Крым очень уязвимый и неудобный объект для врага. По убеждению Алексея Арестовича, если все сделать правильно, россияне не могут удержать полуостров.