Впрочем, на самом деле никто не знает, когда Украина вернет Крым. По мнению военного эксперта Петра Черника, мы сможем полноценно освободить полуостров только тогда, когда московский режим и вся эта недоимперия начнет коллапсировать. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Черник считает, что Крым возвращается исключительно военной силой. Если ВСУ еще раз продемонстрируют свою силу и могущество, тогда противник приходит к выводу, что воевать нет никакой логики. Тогда сработает классическая дипломатия. По мнению военного эксперта, дипломаты сами по себе ничего не решают. Конечно, в истории действительно есть гениальные представители, говорит Черник, но в грубой философии – это только посредники.

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Учитывая, что Ялтинская система не работает как таковая, а ООН – мертвая организация, нет другого способа, как наращивать наш боевой кулак. И придет время возвращать Крым именно таким образом,

– убежден Черник.

В историческом контексте, добавляет он, у нас такой опыт есть. Речь идет о блестящей операции полковника Петра Болбочана в 1918 году.

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