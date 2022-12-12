Втім, насправді ніхто не знає, коли Україна поверне Крим. На думку військового експерта Петра Черника, ми зможемо повноцінно звільнити півострів лише тоді, коли московський режим і вся ця недоімперія почне колапсувати. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Черник вважає, що Крим повертається виключно військовою силою. Якщо ЗСУ вкотре продемонструють свою силу й могутність, тоді противник дійде висновку, що воювати немає ніякої логіки. Тоді вже спрацює класична дипломатія. На думку військового експерта, дипломати самі по собі нічого не вирішують. Звичайно, в історії справді є геніальні представники, каже Черник, але у грубій філософії – це лише посередники.

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З огляду на те, що Ялтинська система не працює як така, а ООН – мертва організація, немає іншого способу, як нарощувати наш бойовий кулак. І прийде час повертати Крим саме у такий спосіб,

– переконаний Черник.

В історичному контексті, додає він, в нас такий досвід є. Мовиться про блискучу операцію полковника Петра Болбочана 1918 року.

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