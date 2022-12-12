Втім, насправді ніхто не знає, коли Україна поверне Крим. На думку військового експерта Петра Черника, ми зможемо повноцінно звільнити півострів лише тоді, коли московський режим і вся ця недоімперія почне колапсувати. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
Варте уваги Крим може стати природним котлом для окупантів: експерт описав розташування півострова
Як деокуповуватимуть Крим
Черник вважає, що Крим повертається виключно військовою силою. Якщо ЗСУ вкотре продемонструють свою силу й могутність, тоді противник дійде висновку, що воювати немає ніякої логіки. Тоді вже спрацює класична дипломатія. На думку військового експерта, дипломати самі по собі нічого не вирішують. Звичайно, в історії справді є геніальні представники, каже Черник, але у грубій філософії – це лише посередники.
З огляду на те, що Ялтинська система не працює як така, а ООН – мертва організація, немає іншого способу, як нарощувати наш бойовий кулак. І прийде час повертати Крим саме у такий спосіб,
– переконаний Черник.
В історичному контексті, додає він, в нас такий досвід є. Мовиться про блискучу операцію полковника Петра Болбочана 1918 року.
Коли Україна поверне Крим: які є думки
- У Міноборони спрогнозували, коли Україні вдасться повернути Крим. На думку генерал-майор у відставці Володимира Гаврилова, ЗСУ зможуть деокупувати півострів до кінця грудня цього року.
- За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, наші військові звільнять АР Крим вже за пів року. Звідти тікатимуть усі окупанти, які цинічно привласнили наше майно.
- Річ у тім, що Крим є дуже вразливим та незручним об'єктом для ворога. На переконання Олексія Арестовича, якщо все зробити правильно, росіянам не вдасться втримати півострів.