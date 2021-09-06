Минздрав подал соответствующее обращение в правительство. Об этом говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Важно Украина может перейти в желтую зону карантина уже с 13 сентября

Какие ограничения в желтой зоне

Можно проводить массовые мероприятия, если выделено 4 квадратных метров площади на каждого человека. Однако это не касается массовых мероприятий в учебных заведениях с участием более чем одной группы и в присутствии зрителей.

Могут работать кинозалы и другие учреждения культуры, но заполненность мест должна составлять не более 50%.

Разрешено посещение школ, где вакцинировано не менее 80% персонала. Однако при условии, что на самоизоляции находятся не более 50% учащихся и персонала.

Перевозить пассажиров в общественном транспорте можно только на сидячих местах.

Общепит может работать без ограничений по времени. Однако следует размещать посетителей на расстоянии не менее чем 1,5 метра за соседними столиками и не больше четырех человек за столом, без учета детей.

Субъекты хозяйствования, которые обслуживают посетителей, должны нанести маркировку для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра. Работникам должны раздать средства индивидуальной защиты.

Разрешена работа спортзалов и фитнес-центров. Заполненность – меньше, чем один человек на 10 квадратных метров.

Бассейны также могут работать. Правда, на одной дорожке для индивидуальных занятий может быть меньше, чем 4 человека или 6 человек для групп.

Деятельность гостиниц и санаторно-курортных учреждений разрешена.

Карантин в Украине: что известно

Обращение о желтой зоне, вероятно, Кабмин рассмотрит уже на этой неделе. Ляшко успокоил, оснований для введения красной зоны пока нет ни в одном регионе.

Правда, главный санитарный врач Игорь Кузин уверен, в Украине таки введут локдаун, но не раньше ноября. Однако для вакцинированных людей обещают привилегии.