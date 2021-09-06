МОЗ подало відповідне звернення до уряду. Про це говорив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Важливо Україна може перейти в жовту зону карантину вже з 13 вересня

Які обмеження є у жовтій зоні

  • Можна проводити масові заходи, якщо виділено 4 квадратних метрів площі на кожну людину. Однак це не стосується масових заходів у навчальних закладах за участю більше ніж однієї групи та у присутності глядачів.
  • Можуть працювати кінозали та інші заклади культури, але заповненість місць має становити не більше 50%.
  • Дозволено відвідування шкіл, де вакциновано щонайменше 80% персоналу. Проте за умови, що на самоізоляції перебувають не більше 50% учнів та персоналу.
  • Перевозити пасажирів у громадському транспорті можна тільки на сидячих місцях.
  • Закладів громадського харчування можуть працювати без обмежень за часом. Однак слід розміщувати відвідувачів на відстані не менше, ніж 1,5 метра за сусідніми столиками і не більше чотирьох людей за столом, без врахування дітей.
  • Суб'єкти господарювання, які обслуговують відвідувачів, мають нанести маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 метра. Працівникам повинні роздати засоби індивідуального захисту.
  • Дозволена робота спортзалів і фітнес-центрів. Заповненість – менше, ніж одна людина на 10 квадратних метрів.
  • Басейни також можуть працювати. Щоправда, на одній доріжці для індивідуальних занять може бути менше, ніж 4 людини або 6 людей для груп.
  • Діяльність готелів та санаторно-курортних установ дозволена.

Карантин в Україні: що відомо

Звернення про жовту зону, ймовірно, Кабмін розгляне вже цього тижня. Ляшко заспокоїв, підстав для введення червоної зони поки немає у жодному регіоні.

Щоправда, головний санітарний лікар Ігор Кузін переконаний, в Україні таки введуть локдаун, але не раніше листопада. Проте для вакцинованих людей обіцяють привілеї.