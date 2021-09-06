МОЗ подало відповідне звернення до уряду. Про це говорив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Важливо Україна може перейти в жовту зону карантину вже з 13 вересня

Звернення про жовту зону, ймовірно, Кабмін розгляне вже цього тижня. Ляшко заспокоїв, підстав для введення червоної зони поки немає у жодному регіоні.

Щоправда, головний санітарний лікар Ігор Кузін переконаний, в Україні таки введуть локдаун, але не раніше листопада. Проте для вакцинованих людей обіцяють привілеї.