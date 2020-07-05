Госдепартамент США принял решение одобрить продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI. Сейчас для Украины они являются перспективой без определенных сроков получения .

Катер Mark VI – один из самых современных в своем классе. Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" рассказал контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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Он пояснил, что на американском флоте на них возлагают большой круг задач. Учитывая то, что на катерах устанавливаются тактические ракеты, противоминный комплекс, на борту могут размещаться подразделения спецназначения.

Многовекторный катер будет применяться в любом месте, легкий для перемещения по суше. Идеальный для наших действий на Азовском море, рассчитываем, что скоро Mark VI займет достойное место в нашем прибрежном флоте,

– сообщил Алексей Неижпапа.

"Кстати, ни одной стране эти катера США еще не передавали. Украина может стать первой после Соединенных Штатов, которая будет иметь на вооружении Mark VI", – добавил Неижпапа.

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Пока назвать сроки, когда Украина получит Mark VI, контрадмирал не может. Впрочем, надеется, что быстрее, чем длился процесс с "Айлендами" (почти 5 лет – 24 канал). Важно, что это будут абсолютно новые катера, которые ранее не использовались.