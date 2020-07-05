Держдепартамент США прийняв рішення схвалити продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI. Наразі для України вони є перспективою без визначених термінів отримання .

Катер Mark VI – один із найсучасніших у своєму класі. Про це в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" розповів контрадмірал Олексій Неїжпапа.

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Він пояснив, що на американському флоті на них покладають велике коло завдань. Враховуючи те, що на катерах встановлюються тактичні ракети, протимінний комплекс, на борту можуть розміщуватись підрозділи спецпризначення.

Багатовекторний катер, що застосовуватиметься будь-де, легкий для переміщення суходолом. Ідеальний для наших дій на Азовському морі і, розраховуємо, скоро Mark VI посяде гідне місце на нашому прибережному флоті, – повідомив Олексій Неїжпапа.

"До речі, жодній країні ці катери США ще не передавали. Україна може стати першою після Сполучених Штатів, яка матиме на озброєнні Mark VI", – додав Неїжпапа.

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Наразі назвати терміни, коли Україна отримає Mark VI, контрадмірал поки що не може. Утім, сподівається, що швидше, ніж тривав процес із "Айлендами" (майже 5 років – 24 канал). Важливо, що це будуть абсолютно нові катери, які раніше не використовувалися.