Это парализует россиян: майор в отставке сказал, что станет важным шагом к победе

Украина за четыре года войны эффективно действовала против врага на разных направлениях. Своими действиями она нанесла существенный ущерб российскому флоту. А сегодня имеет потенциал повлиять на российские войска на суше.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман, подчеркнув, что позволит Украине одержать победу в войне. Он напомнил, что раньше Киев победил в морской битве с россиянами.

Что поможет Украине победить?

Гетьман подчеркнул, что российский флот в Черном море после ударов украинских сил потерял треть своего боевого потенциала. По сути, российский флот пока не выполняет свою функцию.

Стоит знать. Украинские Силы беспилотных систем показали работу нового дальнобойного ударного дрона Anubis. Средство нанесло удар по вражескому пункту управления дронами в Запорожье. Одно из ключевых преимуществ Anubis – высокий уровень автономности. В частности, он может ориентироваться без GPS через визуальную навигацию, что повышает его устойчивость к средствам РЭБ.

"Украина в целом выиграла у россиян морскую битву. Их флот не может выполнять военные задачи, учитывая небольшое количество кораблей", – объяснил майор в отставке.

Украинские силы также могут победить россиян в воздушном бою, но для этого нужно большое количество истребителей F-16. Если бы западные партнеры их передали Киеву, они бы, по его мнению, пригодились.

Однако если мы сосредоточимся именно на дронах, которые бы летали на расстояние хотя бы примерно 150 километров, то вся временно оккупированная территория Украины будет под нашим контролем. Даже – до Брянщины, откуда россияне запускают по нашей территории свои "Искандеры". Тогда наша победа в воздухе станет первым шагом к победе в войне,

– отметил Алексей Гетьман.

Он продолжил, отметив, если украинские силы будут патрулировать всю временную оккупированную территорию, то россиянам дальше продолжать боевые действия будет просто невозможно.

К слову. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия планирует создать более 7,3 миллиона FPV-дронов только в 2026 году. Также враг стремится изготавливать почти 7,8 миллиона боевых частей для беспилотников различных типов. К тому же россияне должны увеличить поставки в армию ударных беспилотников с турбореактивными двигателями.

Россияне еще только начинают говорить о создании Сил беспилотных систем. Поэтому если в Украине удастся реализовать планы по собственным Силам беспилотных систем, то у нее будет победа и не только на море, а еще и на суше. Тогда, по словам ветерана российско-украинской войны, российская армия будет парализована и если не боеспособна, то очень слабая.

Какова стратегия Сил беспилотных систем?

Командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр" объяснил, что Силы беспилотных систем Украины переносят войну на территорию врага. Украинские дальнобойные дроны летают на расстояние 1500 – 2000 километров в глубину территории России. Они там поражают нефтеперерабатывающие заводы, которые, по словам "Мадьяра", являются легитимной военной целью.

Также он отметил, что Силы беспилотных систем ликвидируют личный состав врага. Он отметил, что 30% всех ударов дронов должны быть "направлены против личного состава" противника. "Мадьяр" отметил, что это можно назвать "планом ликвидации", и СБС его "перевыполняют уже четыре месяца подряд".

Командующий отдельной целью считает "российский моральный дух", ведь высокие потери на фронте вместе с пожарами на объектах в глубине России могут создать внутреннее брожение в России.