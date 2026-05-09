Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, какую цель имела атака дронов на Чечню. Он объяснил, что помешало Кадырову защитить столицу Чечни.

Смотрите также Вопрос нескольких дней: эксперты разобрали, что готовит Россия и как может использовать перемирие

Почему Кадыров не смог защитить Чечню от дронов?

По словам военного обозревателя, Кадыров – это медийный человек, который часто угрожал Украине. Соответственно, нашей стране нужно было доказать, что дроны могут долететь и до него, а также, что его "логово" не защищено.

Поэтому смысл этой атаки – публичная пощечина Кадырову,

– подчеркнул он.

Он сравнил атаку на Грозный с прилетом беспилотника в многоэтажку в центре Москвы. Цель обстрелов в обоих случаях – демонстративность ударов, резонанс от них и стремление показать, что россияне не способны защитить себя.

К слову. Ночью 4 мая БпЛА атаковали Москву, попав в многоэтажку в центре российской столицы – на расстоянии всего примерно 6 километров от Кремля. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко тогда отметил, что это произошло на фоне усиления россиянами ПВО в Московской области. Это, по его мнению, является сигналом того, что именно от Украины будет зависеть, состоится ли вообще парад на Красной площади 9 мая.

Шарп заметил, что в Чечне никогда не было много систем противовоздушной обороны, поэтому дроны легко смогли туда долететь. Однако дефицит ПВО сейчас испытывает не только Чечня, но и почти вся Россия.

Это происходит благодаря действиям, в частности "Мадьяра" (командующего Силами беспилотных систем – 24 Канал). Украинские дроны регулярно поражают российские системы ПВО и их элементы у линии фронта и на десятки километров в глубину территории России. А также – в оккупированном Крыму,

– отметил Давид Шарп.

В то же время Россия имеет проблемы с изготовлением ракет для различных систем вооружения, ведь это, по словам военного обозревателя, довольно дорогое и технологическое производство. Поэтому из-за недостатка ракет, которые россиянам нужно растаскивать по многим объектам и различных российских регионах, Украине удается наносить удары по очень ощутимым местам в России.

Стоит знать. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что удары по столице Чечни нужно рассматривать в рамках реализации стратегии "дипстрайков" – дальнобойных ударов, целями которых являются военная инфраструктура и производство. Поэтому, по его мнению, атака на военные объекты в Грозном вполне укладывается в эту стратегию.

Шарп предположил, если дроны прорвались через первую линию обороны в Грозный – над морем или через линию фронта, то в дальнейшем поразить цели в Чечне уже будет не самой сложной задачей.

Что известно об атаке на Грозный?

Столицу Чечни 8 мая атаковали беспилотники, в городе прогремело по меньшей мере два взрыва. Под ударами находились район Ханкали, где расположена крупная военная база, территория в районе железнодорожного вокзала и здания управления ФСБ в Чечне.

Известно, что в Ханкале – пригороде Грозного – размещена российская военная база, куда направлялся первый дрон. Там дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии. Она входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Попадание второго БпЛА произошло вблизи железнодорожного вокзала в центре Грозного. Оттуда примерно 2 километрах до резиденции Рамзана Кадырова и 1,2 километра до комплекса "Грозный-Сити".

Также на расстоянии 120 метров от места попадания расположено здание управления ФСБ.